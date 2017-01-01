Набір до ЗСУ повинен проводитись за контрактом та призовом, — екс-начальник Генштабу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал полковник також зазначив, що з новим рішенням та правом розривати контракти люди отримали «достойну підтримку з боку держави»

Набір до Збройних сил України повинен проводитись як за контрактом, так і за призовом на строкову службу через складну ситуацію на Сході України.

Про це в ефірі Громадського повідомив Анатолій Лопата — генерал-полковник, екс-начальник Генштабу України.

На переконання Анатолія Лопати, Збройні сили України повинні комплектуватись обов’язково як за контрактом, так і за призовом на строкову службу.

«Відмова від строкової служби на сьогодні була б хибною. Не можна в такий час відмовлятися від проходження строкової служби військовозобов’язаних нашої держави», — наголосив він.

Генерал полковник також зазначив, що з новим рішенням та правом розривати контракти люди отримали «достойну підтримку з боку держави».

«Рішення уряду щодо дострокового розірвання контрактів йде на користь військовозобов’язаним, які проходять військову службу за контрактом. Суть проблеми в тому, що не кожна людина прийняла це рішення і заключила контракт на службу в повному розумінні тієї відповідальності перед державою. І бувають такі обставини, коли ця людина потребує дострокового розірвання контракту, і в цьому випадку люди отримали достойну підтримку з боку держави», — сказав він.