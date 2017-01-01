НАБУ: cуд відправив під нічний домашній арешт п’ятого фігуранта справи Мартиненка

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Також згідно рішення суду посадовець зобов’язується здати усі паспорти

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту одному з керівників державного концерну «Ядерне паливо» у справі «СхідГЗК».

Відповідне рішення суд ухвалив 5 травня, інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Також рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти.

Високопосадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Створення злочинної організації», («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

22 квітня йому було повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться за межами України. 4 травня чиновник отримав повідомлення про підозру особисто.

Нагадаємо, раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімків повідомляв, що директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін і замдиректора держконцерну «Ядерне паливо» Володимир Богданець, які фігурують у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, покинули Україну.

Як відомо, колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

3 травня Апеляційний суд Києва переніс скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави, на 10 годину 12 травня.

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