НАБУ: Даних про звільнення матері Онищенка немає

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Нардеп Олександр Онищенко

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов

У Національному антикорупційному бюро підтверджують факт затримання матері Олександра Онищенка, Інеси Кадирової, 30 березня у Іспанії, але зазначають, що поки в бюро не мають офіційної інформації про те, чи відпускав її суд на свободу. Про це в коментарі журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», повідомила речниця НАБУ Дарина Манжура.

«Сьогодні, 31 березня, о 17:20 надійшов факс від департаменту Інтерполу та Європолу НП, в якому детективові повідомили, що 30 березня 2017 року в Королівстві Іспанія затримано громадянку України Кадирову Інесу, яка розшукується НАБУ для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України», – повідомила вона.

«Жодної офіційної інформації щодо того відпустив її суд чи ні, у нас немає. Ми чекаємо на офіційну інформацію. Щойно вона з’явиться, обов’язково про це повідомимо», – додала Манжура.

«Жодної натяку на політичну складову переслідування у цій справі немає», – наголосили в НАБУ.

Раніше сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову.

«Кадирова Інеса Петрівна, 17.03.1945 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України», – повідомляє НАБУ.

В інкримінованих статтях ідеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.



