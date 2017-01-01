НАБУ і САП очікують на рішення Інтерполу, щодо оголошення у розшук Онищенка

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Олександр Онищенко

Інтерпол безпрецедентно довго вирішує питання оголошення у розшук Онищенка, зазначив Ситник

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура очікують на рішення Інтерполу, щодо оголошення у розшук Олександра Онищенка. Про це в ефірі ТСН сказав голова НАБУ Артем Ситник.

«Зараз ми з антикорупційним прокурором вирішуємо, чи запускати заочне засудження, чи все ж таки вдасться дочекатися рішення Інтерполу. До речі, безпрецедентно довго Інтерпол вирішує питання оголошення у розшук (Онищенка)», — сказав Ситник.

Раніше голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову.