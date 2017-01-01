НАБУ і САП вручили підозру Насірову, - нардеп

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Правоохоронців тривалий час не пропускали у будівлю лікарні «Феофанія»

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це в Фейсбуці написав нардеп Андрій Журжій.

Він зазначив: «Слідчі намагаються зайти в палату. Головний лікар вимагав розписку від слідчого, що він буде відповідати за стан хворого. Коли слідчий написав, то все одно не допускає».

Пізніше Журжій написав «НАБУ вручили підозру».

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.