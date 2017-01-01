НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі не стали незалежними – генерал СБУ

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Генерал СБУ Володимир Тимошенко

Незалежність треба доводити та демонструвати, нині ж своїми діями вони доводять власну залежність та несамостійність, зазначив Володимир Тимошенко

Генерал СБУ Володимир Тимошенко вважає, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не є незалежними. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Коментуючи той факт, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Генпрокуратура не можуть розібратись із підслідністю справ, він зазначив, що у США 18 правоохоронних органів, і працюють вони нормально. «Звісно, між ними є певне суперництво, але це не межвідомчий антагонізм. У нас у цій ситуації я бачу небажання Генпрокуратури віддавати свої повноваження самостійному органу», - сказав генерал СБУ.

«Зараз якщо ми вирішили, що корупційними злочинами чиновників певних рангів займається НАБУ, то до чого тут Генпрокуратура? Та прокуратура, навпаки, перехрестись має, що в неї роботи поменшало. Поки що ж у нас ніяких гучних посадок нема, хоча галасу багато – тож закрадаються підозри, що мета стоїть не посадити, а подоїти. І я в цій ситуації стою на боці НАБУ і САП, хоча вони й досі не стали незалежними», - зазначив Тимошенко.

На його думку, вони стануть незалежними, «коли посадять когось із кожного відомого будинку на Печерську».

«Незалежність треба доводити та демонструвати. Нині ж своїми діями вони доводять власну залежність та несамостійність. Річ навіть не в тому, хочуть вони чи не хочуть, і не в особистих якостях керівників цих органів. А в тому, чи є політична воля дати їм об’єктивно працювати», - зазначив Тимошенко.

Він навів у приклад справу екс-керівника департаменту протидії наркозлочинності Іллі Ківи. «Ми кілька заяв подали до НАБУ, зокрема щодо Ківи, якого незаконно прийняли на службу і допомагали в його просуванні. І їх усіх відфутболили. У бюро бояться навіть дивитися на документи, в яких фігурують певні прізвища. Тягати дрібних сошок, за яких нема кому вступитись, – так у нас і раніше це робили. Не треба було створювати для цього НАБУ», - сказав генерал СБУ.

«От кажуть, що йому треба надати право прослуховування. Я б дав, хоча тут монополія має бути, бо потім не знайдеш крайнього, хто кого слухає. Але справа ж не в тому, що бюро бракує доказів, а в тому, що в НАБУ цих доказів самі бояться, аби чогось не вийшло. А то збереш докази і нічого не зробиш – прийде хтось інший і тебе самого посадить. У правоохоронців це називається «свідомою сліпотою», - додав Тимошенко.