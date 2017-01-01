НАБУ: Мартиненку вручили підозру, до ранку він перебуватиме в СІЗО

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Колишній народний депутат Микола Мартиненко

Клопотання про обрання запобіжного заходу Мартиненку направлять до суду 21 квітня

Затриманому екс-нардепу Миколі Мартиненку вже оголосили про підозру, сьогодні його відвезуть в СІЗО, де він пробуде до ранку.

Факт вручення підозри підтвердила начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ НАБУ Оксана Митницька, повідомляє «112 Україна».

«Про підозру повідомлено, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відповідне клопотання буде подано до суду вже вранці», - сказала вона.

Представник НАБУ підтвердила, що Мартиненко до ранку буде перебувати в СІЗО, однак відмовилася уточнювати, в якому саме.

Нагадаємо, 20 квітня адвокат Мартиненка Ігор Черезов повідомив про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

Ймовірніше всього, вранці 21 квітня запобіжний захід Мартиненку обиратиме Солом’янський суд міста Києва.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.

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