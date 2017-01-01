НАБУ наполягає на перегляді запобіжного заходу для Мартиненка і Переломи

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Фото: Станіслав Груздєв Екс-нардеп Микола Мартиненко під час судового засідання

Детективи НАБУ вважають, що підозрювані тепер матимуть можливість чинити тиск на свідків

Національне антикорупційне бюро не погоджується із рішенням щодо запобіжного заходу для затриманих у справі розкрадання коштів «СхідГЗК» Миколи Мартиненка та Сергія Переломи і сподівається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура зможе відстояти позицію слідства в апеляційній інстанції.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ.

На думку детективів, за наявного запобіжного заходу (особиста порука) підозрювані матимуть можливість чинити тиск на свідків, а також вчиняти інші дії, спрямовані на знищення доказів їхньої злочинної діяльності.

«Особливо це стосується колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який має вплив у вищих політичних колах», - пояснюють у відомстві.

В НАБУ також наголошують, що затримання Мартиненка було законним та виправданим.

«Як встановило слідство, напередодні вручення повідомлення про підозру, Микола Мартиненко різко змінив свою поведінку: відключив телефони, перестав користуватися звичними автівками, повідомив близьким особам перелік адрес та автомобілів, в яких планувався обшук тощо…За даних обставин, детективами було прийнято рішення про затримання підозрюваного у відповідності з вимогами статті 208 КПК України з метою унеможливлення його втечі», - додають в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ стежило за Мартиненком перед його затриманням.

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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