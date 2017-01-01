НАБУ направило документи для екстрадиції матері Онищенка з Іспанії

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Після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до Інеси Кадирової

Національне антикорупційне бюро України направило до Генпрокуратури України для подальшого скерування компетентним органам Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції матері Олександра Онищенка Інеси Кадирової. Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці в Facebook.

«НАБУ направило до ГПУ для подальшого скерування компетентним органам Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції Інеси Кадирової, громадянки України, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Після отримання оригіналів документів суд Іспанії ухвалюватиме рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію особи в Україну.

Раніше голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов.

Проте НАБУ, станом на 31 березня, не мало офіційної інформації про те, чи відпускав її суд на свободу.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в міжнародний розшук Інесу Кадирову за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.