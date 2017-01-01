  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ

    • Вчора, 23:58
    • Розсилка

    НАБУ вимагає від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування

    Національне антикорупційне бюро опублікувало документи, які засвідчують, що затриманий за хабарництво Самковий був звільнений з НАБУ у лютому 2017 року.

    Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці відомства.

    «Наголошуємо вже втретє, що жодного із працівників Національного бюро затримано не було. Особа, чиє прізвище згадувалося у зв’язку з даними подіями, не працює в Бюро з лютого 2017 року. Це підтверджується офіційними документами, скан-копії яких НАБУ публікує, аби зняти спекуляції навколо цієї теми», – зазначається у повідомленні.

    «Вимагаємо від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування заяв прес-секретарки Юрія Луценка у мережі Фейсбук, якщо, звісно, пані Сарган є офіційно уповноваженою надавати коментарі від імені ГПУ. Якщо ж вона має інший статус, просимо Генеральну прокуратуру роз’яснити, на якій підставі вона публікує інформацію про досудові розслідування ГПУ, до того ж недостовірну», – додали у відомстві. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ
    НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ

    Нагадаємо, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника.

    У НАБУ заявили, що жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано.

    Згодом Сарган оприлюднила скріншот з сайту НАЗК, де Самковий вказав місцем робити Національне антикорупційне бюро України.

    НАБУ НАЗК розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ