НАБУ опублікувало документ про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ

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НАБУ вимагає від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування

Національне антикорупційне бюро опублікувало документи, які засвідчують, що затриманий за хабарництво Самковий був звільнений з НАБУ у лютому 2017 року.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці відомства.

«Наголошуємо вже втретє, що жодного із працівників Національного бюро затримано не було. Особа, чиє прізвище згадувалося у зв’язку з даними подіями, не працює в Бюро з лютого 2017 року. Це підтверджується офіційними документами, скан-копії яких НАБУ публікує, аби зняти спекуляції навколо цієї теми», – зазначається у повідомленні.

«Вимагаємо від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування заяв прес-секретарки Юрія Луценка у мережі Фейсбук, якщо, звісно, пані Сарган є офіційно уповноваженою надавати коментарі від імені ГПУ. Якщо ж вона має інший статус, просимо Генеральну прокуратуру роз’яснити, на якій підставі вона публікує інформацію про досудові розслідування ГПУ, до того ж недостовірну», – додали у відомстві.

Нагадаємо, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника.

У НАБУ заявили, що жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано.

Згодом Сарган оприлюднила скріншот з сайту НАЗК, де Самковий вказав місцем робити Національне антикорупційне бюро України.