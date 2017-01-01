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    НАБУ опублікувало відеопрезентацію про корупцію

    • Сьогодні, 17:31
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    Детективи Бюро знайшли &laquo;слід&raquo; української корупції в 41 країні світу.
    Фото: РИА Новости Украина
    Детективи Бюро знайшли «слід» української корупції в 41 країні світу.

    Відомство назвало країни, в які виводилися кошти

    Національне антикорупційне бюро України  опублікувало відео, на якому демострує, в які країни світу було виведено з України кошти, отримані корупційним шляхом. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає «Главком».

    «Серед кримінальних проваджень НАБУ розслідування про нанесення збитку держпідприємству «Східгзк» на суму 17,28 доларів є рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших держав. З початку розслідування цього виробництва (у грудні 2015 року) НАБУ направило в 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу», - зазначили у відомстві.

    Наголошується, що всього детективи Бюро знайшли «слід» української корупції в 41 країні світу.

    «Встановлено, що кошти з України виводилися з участю комерційних структур щонайменше 10 держав світу», - додали в НАБУ.

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