НАБУ оскаржує рішення суду про повернення судді-втікачу Чаусу автівки

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13 січня детективи Бюро оскаржили рішення Солом’янського районного суду Києва про повернення авто власнику

Автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado», номінальний власник якої — 73-річна мати судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса, є речовим доказом у кримінальному провадженні й наразі, за рішенням Солом’янського районного суду Києва, перебуває під арештом та зберігається на території Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Ухвалу суду, яка дозволила вилучити детективам вказану автівку, й постанову про закріплення за нею статусу речового доказу у серпні 2016 року, не скасовано. Відтак, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, суд не мав законних підстав ухвалювати рішення про повернення авто власнику, що зробив 12 січня.

«13 січня детективи Бюро оскаржили рішення Солом’янського районного суду Києва про повернення авто власнику: скарга подана до Апеляційного суду Києва», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня суддю Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

14 листопада 2016 року суддя Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.

За останньою інформацією, Чаус переховується в окупованому Криму.

Джерело: УНН