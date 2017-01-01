НАБУ оскаржує зобов’язання держпідприємств на понад 2 млрд грн

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НАБУ скерувало до суду 25 позовів

Станом на середину квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро України скерувало до суду 25 позовів про визнання недійсними угод між суб’єктами господарювання, які повністю або частково належать державі, та іншими особами - на загальну суму понад 2 млрд грн. Позови було підготовлено за матеріалами кримінальних проваджень, що розслідуються детективами НАБУ, повідомляє прес-служба Бюро.

Більшість угод, скасування яких домагається НАБУ, стосуються підприємств енергетичної галузі, виробничих підприємств та транспорту і, на думку детективів, спричинили істотну шкоду інтересам держави. Найбільша сума грошового зобов’язання за однією угодою перевищує 700 млн грн.

Наразі у 13-ти справах за позовами НАБУ суди першої інстанції прийняли рішення, три з яких набули законної сили. Позовна робота триває.

Раніше НАБУ заявляло, що близько третини направлених до суду Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справ не було розглянуто.