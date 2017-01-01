НАБУ передало до Антикорупційної прокуратури підозру на Охендовського

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Михайло Охендовський

Ситник зазначив, що у НАБУ готові передати колегам у прокуратурі всі докази, які зібрані по цій справі

Сьогодні Національне антикорупційне бюро передало до Спецілізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру щодо голову ЦВК Михайла Охендовського. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Сьогодні ми передали остаточну підозру голові ЦВК до Антикорупційної прокуратури. Готові передати колегам в прокуратурі всі докази, зібрані по цій справі для того, щоб ця остаточна підозра була погоджена», — повідомив Ситник.

13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище»). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про «чорну бухгалтерію Партії регіонів».

Проте у березні 2017 року голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.

Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.