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    НАБУ передало до суду звинувачення проти екс-чиновника «Електроважмашу»

    • Вчора, 07:59
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    8 листопада детективи НАБУ затримали у Харкові екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства Завод «Електроважмаш»

    Національне антикорупційне бюро передало до суду звинувачення проти колишнього заступника директора державного підприємства «Електроважмаш» у нанесенні збитків державі на суму 37 мільйонів гривень.

    Про це повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький на своїй сторінці в Facebook.

    Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП закінчили досудове розслідування.

    За результатами розслідування до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України притягнуто колишнього заступника директора заводу зі стратегії та маркетингу, який був одним із основних фігурантів злочинної змови.

    Ще одного співучасника злочинної схеми оголошено в розшук.

    26 грудня 2016 року обвинуваченому та його захисникам відкрито матеріали досудового розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду.

    Як відомо, 8 листопада детективи НАБУ затримали у Харкові екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства Завод «Електроважмаш».

    Впродовж 2015 року посадовці підприємства здійснили реалізацію продукції з використанням підконтрольних господарюючих суб’єктів у спосіб, що дозволив мінімізувати доходи державного підприємства та одержати неправомірну вигоду в сумі понад 37 млн. гривень. 

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