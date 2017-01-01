НАБУ перевіряє причетність Гонтаревої до махінацій з активами ліквідованих банків, - Куценко

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Провадження відкрито на основі рапорту прокурора Генпрокуратури Владислава Куценко про можливу причетність Гонтаревої та Ворушиліна до махінацій з активами ліквідованих банків у розмірі 315 млрд грн

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо фактів можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревою, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків. Про це повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко на сторінці у Facebook.

«На підставі мого рапорту до Національного антикорупційного бюро розпочато розслідування діяльності Гонтаревої та Ворушиліна», - написав Куценко.

На своїй сторінці він розмістив лист голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького нардепу від «Батьківщини» Сергію Соболєву.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливих порушень посадовими особами НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб при оцінці активів ліквідованих банків.