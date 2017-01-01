НАБУ підозрює нардепа-«айдарівця» у декларуванні недостовірної інформації

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Фото УНІАН

Мельничук «забув» відобразити, що він ще є діючим керівником вінницького підприємства

Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України («Декларуванні недостовірної інформації»), де фігурує народний депутат від групи «Воля народу», командир територіальної оборони «Айдар» Сергій Мельничук.

Про зазначено в ухвалі Солом’янського районного суду Києва від 13 січня.

Детективи НАБУ виявили, що у поданих електронній та виправленій деклараціях народного депутата україни по загальнодержавному багатомандатному округу за 2015 рік, які містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, не відображено відомостей про належні йому корпоративні права станом на 31 грудня. Зокрема, частки у статутному капіталі ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ 36685362) в розмірі 1 млн. 54 тис. грн.

Цю інформацію також підтверджують Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та бізнес пошуковий ресурс «Youcontrol».

Дані бізнес пошукового ресурсу Youcontrol

Таким чином суд надав НАБУ тимчасовий доступ до електронної декларації за 2015 рік та виправленої декларації, поданих народним депутатом України Сергієм Мельничуком та до будь-яких звернень політика, які подавались до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Детальніше читайте тут Нардеп Мельничук, який вказав у декларації вигаданий трильйон, приховав реальні мільйони