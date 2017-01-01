НАБУ просить Держфінмоніторинг з’ясувати походження 100 млн гривень застави за Насірова
- Сьогодні, 12:22
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Сьогодні Насіров прийшов на допит до НАБУ
Національне антикорупційне бюро України відправило запит Держфінмоніторингу щодо походження 100 млн грн, які було внесено дружиною тимчасово усунутого з посади голови ДФС Романа Насірова як застава, передає прес-служба НАБУ.
«Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як застава за голову ДФС. Відповідний запит детективи Бюро направили до Державної служби фінансового моніторингу України», – зазначили у бюро.
Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.
14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.
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