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    НАБУ проводить обшуки податківців у трьох областях

    • Сьогодні, 17:49
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    Обшуки проводяться у трьох головних управліннях ДФС: Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях

    Національним антикорупційним бюро одночасно проводяться обшуки в управліннях ДФС у трьох областях щодо так званої «газової справи» депутата-втікача Олександра Онищенка.

    Про це  повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.

    За її словами, обшуки проводяться у кримінальному провадженні щодо «незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму 2,019 млрд грн».

    Обшуки проводяться у трьох головних управліннях ДФС: Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях та на даний момент ще тривають.

    Зазначимо, що за версією слідства, голова ДФС Роман Насіров надав підприємствам втікача-нардепа Олександра Онищенка розстрочку заднім числом.

    3 березня під час засідання уряду, главу ДФС Романа Насірова було відсторонено від посади.

    Солом'янський райсуд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу 100 млн гривень.

     

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