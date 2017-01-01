НАБУ проводить обшуки в Нацбанку (оновлено)
- Сьогодні, 16:20
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Спецпідрозділ НАБУ
Фото: Українські новини
Нацбанк обшукують через кредити рефінансування «Платинум Банку», повідомив журналіст
У Національному банку України відбуваються обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро України.
Цю інформацію підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
«Проводяться обшуки (детективами НАБУ в НБУ — ред.)», — повідомили у САП.
Однак, у Антикорупційній прокуратурі не уточнили, у якій справі здійснюються обшуки.
Згодом стало відомо, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку». Про на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.
«Як я і попереджав, Гонтарева і Рожкова догралися з кришуванням Кауфмана і його «Платинум Банку». Прямо зараз, за моїми даними, в Нацбанку проводить обшук НАБУ – йде вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку», - написав він.
За словами Дубинського, в кабінеті заступника голови НБУ Катерини Рожкової вилучають комп'ютери і всю її електронну переписку.
«Суть претензій - завищення вартості застав, які Нацбанк прийняв у забезпечення рефінансу. Зокрема, на опублікованих переговорах Дмитра Зінкова і Рожкової така можливість обговорюється по санаторію «Молдова», - написав Дубинський.
Нагадаємо, раніше в Одесі НАБУ провели обшуки у справі продажу адмінбудівлі.
Джерело: УНН