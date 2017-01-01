НАБУ проводить обшуки в Нацбанку (оновлено)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпідрозділ НАБУ Фото: Українські новини

Нацбанк обшукують через кредити рефінансування «Платинум Банку», повідомив журналіст

У Національному банку України відбуваються обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро України.

Цю інформацію підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Проводяться обшуки (детективами НАБУ в НБУ — ред.)», — повідомили у САП.

Однак, у Антикорупційній прокуратурі не уточнили, у якій справі здійснюються обшуки.

Згодом стало відомо, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку». Про на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.

«Як я і попереджав, Гонтарева і Рожкова догралися з кришуванням Кауфмана і його «Платинум Банку». Прямо зараз, за моїми даними, в Нацбанку проводить обшук НАБУ – йде вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку», - написав він.

За словами Дубинського, в кабінеті заступника голови НБУ Катерини Рожкової вилучають комп'ютери і всю її електронну переписку.

«Суть претензій - завищення вартості застав, які Нацбанк прийняв у забезпечення рефінансу. Зокрема, на опублікованих переговорах Дмитра Зінкова і Рожкової така можливість обговорюється по санаторію «Молдова», - написав Дубинський.

Нагадаємо, раніше в Одесі НАБУ провели обшуки у справі продажу адмінбудівлі.

Джерело: УНН