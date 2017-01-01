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    НАБУ проводить обшуки в Нацбанку (оновлено)

    • Сьогодні, 16:20
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    <p>Спецпідрозділ НАБУ</p> <p>Фото: Українські новини</p>

    Спецпідрозділ НАБУ

    Фото: Українські новини

    Нацбанк обшукують через кредити рефінансування «Платинум Банку», повідомив журналіст

    У Національному банку України відбуваються обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро України.

    Цю інформацію підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    «Проводяться обшуки (детективами НАБУ в НБУ — ред.)», — повідомили у САП.

    Однак, у Антикорупційній прокуратурі не уточнили, у якій справі здійснюються обшуки.

    Згодом стало відомо, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку». Про на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.

    «Як я і попереджав, Гонтарева і Рожкова догралися з кришуванням Кауфмана і його «Платинум Банку». Прямо зараз, за моїми даними, в Нацбанку проводить обшук НАБУ – йде вилучення документів за кредитами рефінансування «Платинум Банку», - написав він.

    За словами Дубинського, в кабінеті заступника голови НБУ Катерини Рожкової вилучають комп'ютери і всю її електронну переписку.

    «Суть претензій - завищення вартості застав, які Нацбанк прийняв у забезпечення рефінансу. Зокрема, на опублікованих переговорах Дмитра Зінкова і Рожкової така можливість обговорюється по санаторію «Молдова», - написав Дубинський.

    Нагадаємо, раніше в Одесі НАБУ провели обшуки у справі продажу адмінбудівлі.

    Джерело: УНН

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