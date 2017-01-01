НАБУ розсекретило декларації співробітників СБУ

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Детективи НАБУ розмістили в соціальних мережах дані декларацій ряду співробітників СБУ

Детективи НАБУ розмістили в соціальних мережах дані декларацій ряду співробітників СБУ

НАБУ оприлюднило в інтернеті засекречені документи, порушивши 328 і 387 статтю кримінального кодексу України – «Розголошення державної таємниці» і «Розголошення даних досудового слідства або дізнання».

Зокрема, зазначається, що детективи НАБУ розмістили в соціальних мережах дані декларацій ряду співробітників СБУ, які були добровільно передані СБУ за офіційним запитом НАБУ.

Як повідомляють «у матеріалах містяться особисті дані про місця проживання співробітників СБУ, що ставить під загрозу життя співробітників силовиків і така інформація, включаючи дані декларацій, вважається засекреченим і передавалася в рамках системної кооперації відомств».

В СБУ відмовилися коментувати даний інцидент, висловивши стурбованість і жаль непрофесіоналізмом роботи колег.

Також вони заперечують звинувачення про можливий витік даних з боку СБУ, кажуть, що робота співробітників СБУ пов’язана з високим ризиком і існуванням прецедентів нападу на співробітників СБУ з боку кримінальних елементів. У ці умовах ніхто в СБУ не зацікавлений офіційно публікувати місця фактичного проживання співробітників і ставити під загрозу їх життя і життя членів їх сімей. Крім того, ця інформація захищена законом України, також, як і інформація про місця проживання співробітників НАБУ.

В експертному середовищі відзначили, що це вже не перший епізод, коли детективи НАБУ самі або через довірених людей зливають засекречені матеріали з метою піару і привернення уваги до своєї діяльності.

Нагадаємо, раніше голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що сорокатисячної зарплати детективам НАБУ вистачає лише на придбання найнеобхіднішого.