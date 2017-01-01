НАБУ розслідує 272 кримінальні справи на 83 млрд грн

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Співробітники НАБУ

Національне антикорупційне бюро відзвітувало про результати роботи від початку своєї роботи

Станом на 28 лютого детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 272 кримінальних провадженнях. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що загальна сума збитків, завданих внаслідок корупційних кримінальних правопорушень, які розслідуються у Бюро, становить понад 83 млрд грн.

НАБУ повідомляє, що до суду скеровано 52 обвинувальні акти стосовно 79 осіб.

Від початку розслідувань Бюро (4 грудня 2015 року) про підозру повідомлено 169 особам.

Нагадаємо, ЄС і США закликають Україну створити антикорупційний суд задля посилення боротьби з корупцією.