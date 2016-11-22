НАБУ розслідує хабарництво серед депутатів при голосуванні за Луценка

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НАБУ почало досудове розслідування у кримінальному провадженні «за фактом одержання невстановленими особами з числа народних депутатів України неправомірної вигоди»

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом одержання народними депутатами хабара при голосуванні за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором.

Про це повідомив колишній перший заступник генпрокурора за часів Віктора Януковича Ренат Кузьмін.

У своєму Фейсбук Кузьмін виклав копію листа-відповіді НАБУ на його запит.

В документі вказано, що Національне антикорупційне бюро почало досудове розслідування у кримінальному провадженні «за фактом одержання невстановленими особами з числа народних депутатів України неправомірної вигоди».

НАБУ підтвердила факт порушення провадження, передає «Інтерфакс-Україна».

«НАБУ розглянуло заяву про здійснення корупційних кримінальних правопорушень, і на підставі отриманої інформації детективи розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні», — повідомили в прес-службі.