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    НАБУ розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях

    • Сьогодні, 00:40
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    Міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності, зазначив Петренко

    Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав міністр юстиції Павло Петренко.

    «Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Незважаючи на неякісну роботу НАЗК упродовж останніх 6 місяців, правоохоронні органи проводять свої розслідування, а міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності», — додав очільник Мін’юсту.

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