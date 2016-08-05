НАБУ розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях

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Міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності, зазначив Петренко

Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав міністр юстиції Павло Петренко.

«Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Незважаючи на неякісну роботу НАЗК упродовж останніх 6 місяців, правоохоронні органи проводять свої розслідування, а міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності», — додав очільник Мін’юсту.