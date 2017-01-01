НАБУ: суддю для екс-нардепа Мартиненка визначить автоматизована система
- Сьогодні, 22:13
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Судове засідання може відбутися вже 21 квітня
Суддю, який обиратиме міру запобіжного заходу колишньому депутату Миколі Мартиненку, визначить автоматизована система. Засідання, ймовірніше всього, відбудеться завтра.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
«Клопотання про обрання міри запобіжного заходу вносимо завтра. Суд теж, скоріше за все, відбудеться завтра. Хто суддя, визначить автоматизована система», - зазначили у відомстві.
Водночас адвокат екс-нардепа Ігор Черезов стверджує, що справу буде розглядати Солом'янський райсуд міста Києва. Причому, за прогнозами Черезова, суддя буде той самий, який відправив під арешт Романа Насірова - Олександр Бобровник, додає «Страна».
Нагадаємо, адвокат Мартиненка Ігор Черезов повідомив про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.
За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.
14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.
Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.
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