НАБУ: суддю для екс-нардепа Мартиненка визначить автоматизована система



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд

Судове засідання може відбутися вже 21 квітня

Суддю, який обиратиме міру запобіжного заходу колишньому депутату Миколі Мартиненку, визначить автоматизована система. Засідання, ймовірніше всього, відбудеться завтра.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Клопотання про обрання міри запобіжного заходу вносимо завтра. Суд теж, скоріше за все, відбудеться завтра. Хто суддя, визначить автоматизована система», - зазначили у відомстві.

Водночас адвокат екс-нардепа Ігор Черезов стверджує, що справу буде розглядати Солом'янський райсуд міста Києва. Причому, за прогнозами Черезова, суддя буде той самий, який відправив під арешт Романа Насірова - Олександр Бобровник, додає «Страна».

Нагадаємо, адвокат Мартиненка Ігор Черезов повідомив про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.

Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».