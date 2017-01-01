НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом блокування нардепами проведення медекспертизи Насірова

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Блокування відбувалось ще четвертого березня

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом блокування народними депутатами доставки відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в Інститут кардіології ім. Стражеска.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом подій, що відбулись 4 березня біля будівлі Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска». Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені того ж дня», - йдеться у повідомленні.

В Нацбюро уточнюють, що «дії осіб, які чинили опір співробітникам НАБУ, кваліфіковані за ч.2. ст. 342 Кримінального кодексу України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків)».

Як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

Нагадаємо, сьогодні прокурор САП заявив, що Насіров має британський паспорт.

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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