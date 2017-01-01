НАБУ відкрило вже 34 справи за даними е-декларацій

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Електронні декларації

Одне з кримінальних проваджень відкрито за фактами декларування неправдивої інформації заступником одного з міністрів

Національне антикорупційне бюро України розпочало низку нових розслідувань за даними, наведеними в е-деклараціях. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Зокрема, два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) заступником одного з міністрів та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України. Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним депутатом (ч.3 ст. 368-2 КК України) та службовою особою Державної фіскальної служби України (ч.2 ст. 368-2 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість розслідувань, які здійснюють детективи НАБУ за фактами, наведеними в е-деклараціях, складає 34. «Із них 15 стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 — керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, Державної фіскальної служби, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ», - повідомили в НАБУ.

Перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2016 року.

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