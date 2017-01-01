НАБУ відмовило Насірову у виїзді «на лікування» до США

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Роман Насіров

У разі виїзду закордон гарантувати повернення Насіров в Україну не може нічого, окрім його правосвідомості. Крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію

Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у наданні дозволу на виїзд за межі України. Таке рішення було прийнято 30 травня за результатами розгляду клопотання підозрюваного, повідомляє прес-служба НАБУ.

«Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю «проходження лікування», - інформують у НАБУ.

«У разі виїзду закордон гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може нічого, окрім його правосвідомості. Крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію», - зазначили в Бюро.

Як повідомлялося, Насіров просить детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт. Він надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду за кордон на лікування.

Нагадаємо, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

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