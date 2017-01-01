НАБУ викликає нардепа Лозового на допит
- Сьогодні, 00:18
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Народний депутат зазначив, що піде обов'язково, «з усіма документами»Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит народного депутата від «Радикальної партії»Андрія Лозового.
Про це політик повідомив у Фейсбуці.
«Викликає детектив четвертого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. Міг би хто і солідніше на допит викликати - депутат, все-таки», - написав Лозовий.
Народний депутат зазначив, що піде обов'язково, «з усіма документами».
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