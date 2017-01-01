НАБУ візьметься за депутатів, які блокували відправлення Насірова на медогляд

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НАБУ

У бюро обіцяють правову оцінку дій нардедепів, які блокували перевезення глави ДФС Романа Насірова на медичний огляд

Народні депутати України, які перешкоджали співробітникам НАБУ доставити усуненого від виконання обов’язків голови ДФС Романа Насірова на обстеження до спеціалізованої медичної установи, порушили закон, і їхнім діям буде надано правову оцінку. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на повідомлення НАБУ.

«З моменту затримання впродовж 72-х годин підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально караним діянням (стаття 343 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Народний депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій на своїй сторінці у Facebook розмістив фото, де, за його словами, зображені депутати, які «блокували» транспортування Насірова. Він вказав прізвища таких колег від БПП як Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Андрій Антонищак, Валерій Давиденко.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.