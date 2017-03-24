НАБУ взялось за формулу «Роттердам плюс»
- Вчора, 23:07
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Антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем НКРЕКП
Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) через формулу «Роттердам плюс».
Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Віктора Чумака. Копію документу політик розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«За результатами проведеного збору та узагальнення інформації щодо формування НКРЕКП вартості електроенергії за формулою «Роттердам+» 24.03.2017 НАБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами НКРЕКП за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться в документі.
Даний злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію.
Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».
Детальніше читайте в матеріалах «Главкома»: «Як влада збирає гроші на антрацит для Ахметова» та «Життя без антрациту. Чому про імпорт електроенергії в уряді говорять пошепки».