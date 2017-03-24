НАБУ взялось за формулу «Роттердам плюс»

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Співробітник НАБУ

Антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем НКРЕКП

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) через формулу «Роттердам плюс».

Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Віктора Чумака. Копію документу політик розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«За результатами проведеного збору та узагальнення інформації щодо формування НКРЕКП вартості електроенергії за формулою «Роттердам+» 24.03.2017 НАБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами НКРЕКП за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться в документі.

Даний злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

Детальніше читайте в матеріалах «Главкома»: «Як влада збирає гроші на антрацит для Ахметова» та «Життя без антрациту. Чому про імпорт електроенергії в уряді говорять пошепки».