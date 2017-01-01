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    НАБУ взялось за перевірку Садового

    • Сьогодні, 13:25
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    Андрій Садовий
    Андрій Садовий

    Ситник не уточнив, який аспект діяльності Садового перевіряється

    Національне антикорупційне бюро проводить перевірку діяльності мера Львова Андрія Садового.

    Про це повідомив на брифінгу у Львові директор НАБУ Артем Ситник, передають «Українські новини».

    «Чи проводилася перевірка щодо Садового? Вона зараз проводиться, але не на підставі заяв, а в рамках наших повноважень», – сказав Ситник.

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    Він не уточнив, який аспект діяльності Садового перевіряється, але дав зрозуміти, що це не стосується проблем міста зі сміттям. За словами Ситника, в НАБУ не надійшло жодного звернення щодо сміття, і він дізнався про цю ситуацію зі ЗМІ.

    Як повідомлялося, 13 березня Садовий заявив, що прокуратура готує йому підозру у скоєнні кримінального злочину, однак не уточнив, у якій справі.

    Генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що Садового та його заступників можуть визнати винними у халатності, внаслідок якої під час пожежі на сміттєзвалищі біля Львова загинуло троє рятувальників і зник комунальник.

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