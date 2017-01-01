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    НАБУ заперечує затримання свого співробітника на хабарі

    • Сьогодні, 19:26
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    Хабар
    Хабар

    У НАБУ заявили, що поширена прес-секретарем генпрокурора інформація про затримання є хибною

    Національне антикорупційне бюро України  спростовує інформацію, розповсюджену прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган, про нібито затримання співробітника НАБУ на Сумщині за фактом вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці в Facebook.

    «Жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано. Інформація, поширена прес-секретарем пана Луценка, є хибною», - заявляють в Антикорупційному бюро.

    НАБУ звертається до колег з Генеральної прокуратури з проханням ретельно перевіряти матеріали кримінальних проваджень перед тим, як робити публічні заяви.

    Нагадаємо, Сарган повідомила, що сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника.

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