НАБУ завершило розслідування справи ректора НАУ

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Володимир Харченко

Справу ректора от-от направлять до суду

Досудове слідство у справі колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченко завершено, Матеріали найближчим часом будуть спрямовані до суду. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Після завершення виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення стороною захисту та потерпілих із матеріалами досудового розслідування) обвинувальний акт буде спрямовано до суду», - зазначив антикорупційний прокурор.

Нагадаємо, за даними НАБУ, 26 серпня, ректор НАУ отримав через посередника 3 млн гривень (100 000 євро) за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів.

Під час обшуку за місцем проживання Харченка детективи НАБУ вилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тис доларів США, 70 тис євро, 3 тис фунтів стерлінгів, інша валюта). Також вилучено 9 злитків золота масою від 2 до 20 грам.

Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов’язків ректора Національного авіаційного університету.

Ректору НАУ загрожує 12 років ув’язнення.