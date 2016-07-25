НАБУ збирає докази щодо корупції в «Укрзалізниці», - ЗМІ

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала НАБУ закривати «справу залізничників»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала Національне антикорупційне закривати справу щодо закупівлі «Укрзалізницею» дизпалива у ТОВ «Вог аеро джет» в 2016 році за завищеними цінами.

Про це «Економічній правді» повідомили власні джерела у САП.

«Ми не просили нічого закривати, це неправда. Ми дали вказівки, які вони мають допрацьовувати», – сказав співрозмовник.

За його словами, суть вказівок зводиться до того, що НАБУ має дозбирати докази на причетність до злочину високопосадовців.

«Ми хочемо, щоб притягували до відповідальності високопосадовців, а не нижню ланку на дочірніх підприємствах «Укрзалізниці», – додало джерело.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники САП дали вказівку детективам НАБУ закрити справу по закупівлі «Укрзалізницею» дизпалива у ТОВ «Вог аеро джет» в 2016 році по завищеним цінам.

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. ВолодимирГройсман підтримав другого.

Омелян неодноразово стверджував, що в «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Він також заявляв, що вважає Балчуна некомпетентним управлінцем. «Я був проти кандидатури Бальчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я був правий», - зазначив він.

Глава Мінінфраструктури також надав докази корупції в УЗ правоохоронцям.