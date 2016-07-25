  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    НАБУ збирає докази щодо корупції в «Укрзалізниці», - ЗМІ

    • Сьогодні, 04:42
    • Розсилка

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала НАБУ закривати «справу залізничників»

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала Національне антикорупційне закривати справу щодо закупівлі «Укрзалізницею» дизпалива у ТОВ «Вог аеро джет» в 2016 році за завищеними цінами.

    Про це «Економічній правді» повідомили власні джерела у САП.

    «Ми не просили нічого закривати, це неправда. Ми дали вказівки, які вони мають допрацьовувати», – сказав співрозмовник.

    За його словами, суть вказівок зводиться до того, що НАБУ має дозбирати докази на причетність до злочину високопосадовців.

    «Ми хочемо, щоб притягували до відповідальності високопосадовців, а не нижню ланку на дочірніх підприємствах «Укрзалізниці», – додало джерело.

    Раніше ЗМІ повідомили, що представники САП дали вказівку детективам НАБУ закрити справу по закупівлі «Укрзалізницею» дизпалива у ТОВ «Вог аеро джет» в 2016 році по завищеним цінам. 

    Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. ВолодимирГройсман підтримав другого.

    Омелян неодноразово стверджував, що в «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Він також заявляв, що вважає Балчуна некомпетентним управлінцем«Я був проти кандидатури Бальчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я був правий», - зазначив він.

    Глава Мінінфраструктури також надав докази корупції в УЗ правоохоронцям.

    Читайте також
    НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця САП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ