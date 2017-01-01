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    Набув чинності порядок повної перевірки електронних декларацій

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    Електронне декларування
    Електронне декларування

    НАЗК має здійснювати повну перевірку декларацій за своєчасністю подання, правильністю і повнотою заповнення

    Сьогодні, 17 лютого, набув чинності Порядок перевірки електронних декларацій посадовців Національним агентством з питань запобігання корупції.

    Відповідну документ опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України».

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    Згідно з порядком, розробленим Міністерством юстиції, початком здійснення перевірки декларації є наступний день після прийняття НАЗК рішення про її проведення. Перевірка триває 60 календарних днів.

    У порядку прописано, що НАЗК має здійснювати повну перевірку декларацій за своєчасністю подання, правильністю і повнотою заповнення. Одночасно НАЗК з'ясовує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів і перевірить на наявність конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення.

    Як повідомлялося, за перший місяць 2017 року у системі електронних декларацій зареєструвалося 50 782 нових суб’єкти декларування. Зараз разом із тими, хто вже був зареєстрований у 2016 році, кількість суб’єктів декларування становить 183 675 декларантів. Очікується, що у 2017 році кількість суб'єктів електронного декларування зросте на понад 700 тисяч осіб. 

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