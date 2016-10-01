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Правосуддя

Рішення Вищої ради правосуддя можуть бути оскаржені лише у Верховному суді України

Сьогодні, 5 січня, набув чинності закон «Про Вищу раду правосуддя», який президент України підписав напередодні.

Відповідно до закону, Вища рада правосуддя наділяється повноваженнями звільняти суддів, вносити президенту подання про їх призначення, приймати рішення про порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, залучати їх до дисциплінарної відповідальності.

Також Вища рада правосуддя уповноважена позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах. Згідно з документом, Вища рада правосуддя також буде вирішувати питання переведення суддів, їх відряджень, а також затверджувати їх кількість в судах.

Крім того, рада отримує повноваження призначати і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів, по 2 призначає президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

При цьому голова Верховного суду України входить до складу ради за посадою.

Згідно із законом, рішення ради можуть бути оскаржені тільки у Верховному суді.

Закон «Про Вищу раду правосуддя» був опублікований у газеті «Голос України» 4 січня. Зазначалось, що він набуває чинності наступного дня після його опублікування, крім певних положень документу.