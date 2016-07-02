Нацагентство з розшуку активів отримало приміщення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Янчук

У новий офіс майбутній колектив агентства має заїхати за місяць

Національне агентство з розшуку активів отримало власне приміщення. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами Антон Янчук.

«Наприкінці грудня Кабмін постановою виділив нам приміщення на Грінченка, 1. Тепер питання в тому, щоб оформити належним чином договір оренди із Фондом держмайна. Це може здатися технічним питанням, але від органів, які тільки створюються, це вимагає часу. Бо потрібні довідки від податкових органів, рахунки в казначействі, печатки тощо», – розповів Янчук.

За його словами, за місяць колектив Нацагентства заїде до нового офісу. «Поки ж я лишаюся в кабінеті, який займав ще як заступник міністра. Я також зараз є головою міжвідомчої робочої групи з питань запуску агентства. І Кабмін поклав обов’язок на Мін’юст забезпечити мене можливістю виконання цих функцій», – зазначив голова Нацагентства.

За словами Янчука, наразі колектив Нацагентства з розшуку активів досі не сформовано, проте Кабмін у грудні схвалив граничну чисельність апарату агентства у 130 осіб.

«Паралельно вирішуються технічні питання. Узгодження кошторисів, відкриття фінансування, комунікація з Міністерством фінансів, Державним казначейством. Ми готуємося розпочати повноцінну роботу», – зазначив Янчук.

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