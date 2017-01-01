Нацбанк хоче автоматично списувати комуналку з карток громадян
- Сьогодні, 09:27
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У Нацбанку запевняють: списання грошей з рахунку буде здійснюватися лише за згодою клієнта
Національний банк України пропонує автоматично списувати комунальні платежі з карток українців, запровадивши єдину електронну квитанцію.
У Нацбанку запевняють: списання грошей з рахунку буде здійснюватися лише за згодою клієнта. Серед переваг - клієнт може здійснювати оплату в режимі 24/7 й не залежати від черги у відділенні банку.
Ця послуга успішно працює у США та країнах Євросоюзу. Зокрема, в Нідерландах та Великій Британії близько половини усіх комунальних платежів здійснюються саме таким чином. В Україні схожа система оплати діє лише у кількох банках.
Спочатку рахунок виставляється комунальним підприємством клієнту. Далі банк бачить цей рахунок і попередньо отримує згоду від клієнта списувати кошти з його рахунку, він попереджає клієнта та списує цю суму. Далі кошти зараховуються постачальнику.
Послуга автоматичного списання коштів з картки за комуналку справді популярна в країнах ЄС та Америці. В Україні ж вона навпаки може ускладнити життя людям, які погодяться нею користуватися, кажуть юристи. Так, комунальники мають звичку помилятися і виставляти великі і необґрунтовані рахунки. Щоб повернути кошти, доведеться витратити роки, кажуть юристи.
Щоб уникнути таких неприємностей, в Нацбанку пропонують Верховній Раді захистити права споживачів законом. Аби платити за комуналку людям було справді зручно, замість десятків квитанцій хочуть створити одну - електронну. І розіслати її в усі банки України як державні, так і комерційні.
Джерело: ТСН