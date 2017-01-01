Нацбанк хоче стягнути з Укргазбанку та Дельта банку понад 500 млн грн

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Національний банк України

24 квітня Госпсуд Києва порушив провадження в справі за позовом НБУ до Укргазбанку та Дельта Банку щодо стягнення 513,2 млн грн

21 квітня Господарський суд Києва повернув Нацбанку без розгляду позовну заяву до Укргазбанку та Дельта Банку щодо стягнення 434,4 млн грн.

Таке рішення суд ухвали з огляду на те, що позовна заява була підписана особою, яка не має права її підписувати, оскільки в довіреності від 31.10.2016 не зазначено, що він має право підписувати саме позовні заяви, пише Finbalance.

«Після усунення недоліків, які стали підставою повернення позовної заяви без розгляду, він може повторно звернутися до Господарського суду м. Києва з позовом», - йдеться в ухвалі суду.

Чим саме Нацбанк обґрунтовував свої вимоги до Укргазбанку та Дельта Банку, в документі не уточнюється.

Крім того, 24 квітня Госпсуд Києва порушив провадження в справі за позовом НБУ до Укргазбанку та Дельта Банку щодо стягнення 513,2 млн грн.

У цей же день суд порушив провадження ще за одним позовом НБУ до Укргазбанку та Дельта Банку про звернення стягнення на предмет застави (цінні папери).