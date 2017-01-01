Нацбанк на завтра послабив курс гривні до долара

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В середу курс гривні до долара встановлено на рівні 27,12 грн/дол

Національний банк України на 5 квітня 2017 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс гривні до 27,12 гривень за долар.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2711,8953 гривні за 100 доларів (+9,4314); 2888,4397 гривні за 100 євро (+7,3429); 4,7951 гривні за 10 рублів (-0,0187).

В обмінних пунктах України сьогодні зранку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - до 27,08 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки - до 26,77 гривень за долар.

Порівняно з даними 3 квітня, курс євро на продажу знизився на 11 копійок - до 29,02 гривень за євро.

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9900 - 27,0300, євро 28,7821 - 28,8193 грн/євро, російський рубль 0,4788 - 0,4798 грн/рубль.

Зазначимо, офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Нацбанком для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань НБУ купувати і продавати зазначені валюти за цими курсами.

«Главком» також повідомляв, що Нацбанк сьогодні збільшив ліміт купівлі населенням валюти до 150 тис. грн.

Загалом, Україна до кінця 2019 року для обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті повинна виплатити 12,8 млрд дол.

Джерело: РБК-Україна