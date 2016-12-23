Нацбанк надав «ПриватБанку» ще 10 мільярдів рефінансування

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22 грудня 2016 року Національний банк надав ПАТ КБ «ПриватБанк» кредит рефінансування обсягом 10 млрд. грн.

Національний банк України надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування обсягом 10 мільярдів гривень підтримки ліквідності.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Ці кошти було надано для з метою підтримки ліквідності банку.

«Наголошуємо, що такі параметри кредиту як його термін, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». У статистиці НБУ цей кредит відображено у розділі «Фінансові ринки», підрозділі «Аналіз ліквідності» у частині «Інші монетарні операції» на початок дня 23.12.2016», - йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути розповсюдження некоректної інформації, в Нацбанку підкреслили, що кредит рефінансування становив саме 10 млрд. грн., а не 10,75 млрд. грн. Зі суми 10 747 млн. грн., яку наведено у частині «Інші монетарні операції», 747 млн. грн. припадає на інтервенції НБУ на валютному ринку. 22 грудня Національний банк під час аукціону здійснив купівлю іноземної валюти на суму 28,4 млн. дол. США за середньозваженим курсом 26,2885 грн за долар США, тобто у гривні обсяг цієї операції становив 747 млн. грн.

Як відомо, у державному «Приваті» представили нових топ-менеджерів.

18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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