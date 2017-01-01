Нацбанк обурився рішеннями суду по Приватбанку
- Сьогодні, 22:49
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Нацбанк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедуриНаціональний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірності входження держави в капітал Приватбанку та процедури bail-in.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Національний банк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень та впевнений у законності проведеної процедури bail-in.
Нагадаємо, Окружний Адміністративний суд Києва визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною. Це випливає з постанови суду №826/20239/16 від 17 травня.
Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції, на якій оголосила про те, що йде у відставку, заявила, що за останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн.