Нацбанк обурився рішеннями суду по Приватбанку

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Нацбанк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури

Національний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірності входження держави в капітал Приватбанку та процедури bail-in.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Національний банк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень та впевнений у законності проведеної процедури bail-in.

Нагадаємо, Окружний Адміністративний суд Києва визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною. Це випливає з постанови суду №826/20239/16 від 17 травня.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції, на якій оголосила про те, що йде у відставку, заявила, що за останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн.