  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацбанк обурився рішеннями суду по Приватбанку

    • Сьогодні, 22:49
    • Розсилка

    Нацбанк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури

    Національний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірності входження держави в капітал Приватбанку та процедури bail-in.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

    Національний банк наголошує, що усі рішення щодо Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

    Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень та впевнений у законності проведеної процедури bail-in.

    Нагадаємо, Окружний Адміністративний суд Києва визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною. Це випливає з постанови суду №826/20239/16 від 17 травня.

    Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції, на якій оголосила про те, що йде у відставку, заявила, що за останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн. 

    Нацбанк Валерія Гонтарева НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ