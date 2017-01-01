Нацбанк оголосив аукціон з купівлі до 50 мільйонів доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Востаннє НБУ оголошував аукціон з купівлі валюти 16 лютого

Національний банк України 23 лютого оголосив аукціон з купівлі до 50 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Востаннє регулятор оголошував аукціон з купівлі валюти 16 лютого за підсумками якого купив на міжбанку майже 29 млн доларів.

Нагадаємо, 23 лютого котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,89-26,91 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 лютого на 7 копійок до 26,97 за долар.