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    Нацбанк оголосив аукціон з купівлі до 50 мільйонів доларів

    • Сьогодні, 14:09
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    Востаннє НБУ оголошував аукціон з купівлі валюти 16 лютого

    Національний банк України 23 лютого оголосив аукціон з купівлі до 50 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

    Про це йдеться у повідомленні регулятора.

    Востаннє регулятор оголошував аукціон з купівлі валюти 16 лютого за підсумками якого купив на міжбанку майже 29 млн доларів.

    Нагадаємо, 23 лютого котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,89-26,91 гривні за долар.

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 лютого на 7 копійок до 26,97 за долар.

     

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