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    Нацбанк отримав другий пакет документів на придбання Сбербанку

    • Сьогодні, 16:53
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    Григорій Гусельніков подав документи в НБУ для придбання акцій Сбербанку

    Власник Norvik Banka Григорій Гусельніков подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку. Про це «Главкому» повідомили у відповідь на інформаційний запит в  прес-службі НБУ.

    Національний банк 14 квітня одержав пакет документів для узгодження придбання прямої одноосібної істотної участі в Сбербанку в розмірі 22,5% статутного капіталу банку.

    Відповідно до представлених документів, інвестором виступає громадянин Великої Британії й Російської Федерації - Григорій Гусельніков.

    Зараз отримані від Гусельнікова документи зареєстровані й перебувають на розгляді.

    Нагадаємо, Національний банк 10 квітня одержав від інвестора пакет документів для узгодження придбання істотної участі в Сбербанку.

    Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій Сбербанку.

    Зараз отримані від Гуцерієва документи також зареєстровані і знаходяться на розгляді.

     

     

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