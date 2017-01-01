Нацбанк отримав другий пакет документів на придбання Сбербанку
- Сьогодні, 16:53
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Григорій Гусельніков подав документи в НБУ для придбання акцій Сбербанку
Власник Norvik Banka Григорій Гусельніков подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку. Про це «Главкому» повідомили у відповідь на інформаційний запит в прес-службі НБУ.
Національний банк 14 квітня одержав пакет документів для узгодження придбання прямої одноосібної істотної участі в Сбербанку в розмірі 22,5% статутного капіталу банку.
Відповідно до представлених документів, інвестором виступає громадянин Великої Британії й Російської Федерації - Григорій Гусельніков.
Зараз отримані від Гусельнікова документи зареєстровані й перебувають на розгляді.
Нагадаємо, Національний банк 10 квітня одержав від інвестора пакет документів для узгодження придбання істотної участі в Сбербанку.
Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій Сбербанку.
Зараз отримані від Гуцерієва документи також зареєстровані і знаходяться на розгляді.