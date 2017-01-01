Нацбанк отримав фінальну версію меморандуму з МВФ
- Сьогодні, 15:09
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Валерія Гонтарева повідомила, що НБУ вже узгодив меморандум з МВФ
Національний банк України отримав фінальну версію меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про це під час брифінгу повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.
«Ми вже узгодили меморандум і я вже отримала фінальну версію від МВФ. Я готова підписати (меморандум. - Ред.)», - заявила вона.
За її словами, Нацбанк зі свого боку давно узгодив меморандум з МВФ.
Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, таким чином відкрито шлях для виплати чергового траншу кредитів на 17,5 млрд дол. за програмою фінансової допомоги.
Однак у НБУ спростували інформацію про підписання оновленого меморандуму з МВФ та зазначили, що сподіваються на підписання найближчим часом.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що підписання меморандуму з МВФ - питання найближчих днів.
Джерело: УНН