Нацбанк отримав фінальну версію меморандуму з МВФ

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Меморандум України з МВФ

Валерія Гонтарева повідомила, що НБУ вже узгодив меморандум з МВФ

Національний банк України отримав фінальну версію меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про це під час брифінгу повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Ми вже узгодили меморандум і я вже отримала фінальну версію від МВФ. Я готова підписати (меморандум. - Ред.)», - заявила вона.

За її словами, Нацбанк зі свого боку давно узгодив меморандум з МВФ.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, таким чином відкрито шлях для виплати чергового траншу кредитів на 17,5 млрд дол. за програмою фінансової допомоги.

Однак у НБУ спростували інформацію про підписання оновленого меморандуму з МВФ та зазначили, що сподіваються на підписання найближчим часом.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що підписання меморандуму з МВФ - питання найближчих днів.

Джерело: УНН