Нацбанк перерахує до держбюджету понад 44 млрд грн

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Будівля Національного банку України

Нацбанк оприлюднив результати своєї фінзвітності за 2016 рік

Національний банк України перерахує 44,4 млрд грн прибутку до Державного бюджету України протягом 2017 року. Цю суму визначено відповідно до результатів Консолідованої фінансової звітності центрального банку за 2016 рік, яку минулого тижня підписали голова НБУ Валерія Гонтарева та партнер з аудиту компанії «Делойт» в Україні Наталія Самойлова та яку затвердила Рада Нацбанку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Чисті доходи Національного банку у 2016 році становили 74,4 млрд грн. Основним джерелом доходів регулятора стали проценти за цінними паперами України. Зокрема, за облігаціями внутрішньої і зовнішньої державної позики, які перебували у власності Національного банку в результаті купівлі на вторинному ринку та отримання в якості застави за кредитами. Другим за важливістю джерелом процентних доходів були проценти за отримані банками кредити в НБУ на підтримку ліквідності та стабілізаційні кредити (їх надання НБУ не практикує з 2015 року). Водночас Національний банк ніс витрати на сплату процентів за депозитними сертифікатами НБУ. В результаті, чистий процентний дохід НБУ після вирахування резервів становив 47,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Витрати Національного банку (без урахування процентних і комісійних витрат) становили 6 млрд грн. Ці кошти були використані на: відрахування на забезпечення під імовірні зобов'язання, утримання персоналу, виготовлення банкнот та монет, а також адміністративно-господарські витрати.

Фінансовий результат Національного банку України у минулому році становив 68,5 млрд грн.

Прибуток до розподілу становив 59,5 млрд грн. З цієї суми частина прибутку обсягом 15,1 млрд грн буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку. Інша частина обсягом 44,4 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету України.

«Як і минулого року, прибуток до розподілу до Державного бюджету буде перерахований кількома траншами протягом року таким чином, щоб згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи та на досягнення інфляційних цілей Національного банку (8% +/- 2 п.п. на кінець 2017 року та 6% +/- 2 п.п. на кінець 2018 року). Наразі графік перерахування прибутку до Державного бюджету узгоджується Національним банком та Міністерством фінансів», - інформує НБУ.