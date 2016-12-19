Нацбанк погіршив прогноз інфляції на цей рік через мінімалку в 3200 грн

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Інфляція

Інфляція в річному вимірі, за даними регулятора, залишатиметься високою впродовж перших трьох кварталів 2017 року

Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%. Про це повідомила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Прогноз інфляції на цей рік переглянуто з 8% до 9,1%. Перегляд пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн з початку року», – сказала вона.

За її словами, рішення уряду про збільшення мінімальної зарплати позначиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення переважно на продовольчі товари і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців, пише УНН.

«Ми очікуємо інфляцію в межах оголошених цільових орієнтирів (8% ± 2 в.п. на 2017 рік та 6% ± 2 в.п. на 2018 рік). Дезінфляційний тренд буде забезпечено завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці та істотному зменшенню темпів зростання адміністративних тарифів», – додала Гонтарева.

Як зазначили в НБУ, збільшення споживчого попиту та собівартості виробництва формуватиме додатковий тиск на основні компоненти інфляції у 2017 році: відповідно, базова інфляція зросте до 6,3%, а інфляція сирих продуктів – до 7,0%.

Крім того, інфляція в річному вимірі, за даними регулятора, залишатиметься високою впродовж перших трьох кварталів завдяки дії ефекту статистичної бази. Вона повернеться до однознакового рівня лише в IV кварталі 2017 року.

Водночас НБУ наразі не вважає за доцільне застосовувати інструменти монетарної політики для приведення прогнозу інфляції до 8% (центрального значення цільового діапазону). Адже це могло б призвести до необґрунтованої волатильності ринкових процентних ставок та інфляції в майбутньому, а також загальмувати зростання економіки, яка виходить з кризи.

Прогноз інфляції на 2018 рік залишається без змін – на рівні 6%.