Нацбанк пом’якшив валютні обмеження

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Будівля Нацбанку

Зміни набувають чинності сьогодні

Національний банк України пом'якшив тимчасові валютні обмеження для операцій у зовнішній торгівлі, які не зроблять дестабілізуючого впливу на ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк звільнив від обов’язкового продажу надходження в іноземній валюті від нерезидентів, якщо ці кошти надходять як грошове забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) участі в аукціонах, торгах або тендерах, які проводяться резидентами», повідомили в НБУ.

Також Національний банк дозволив банкам купувати іноземну валюту для клієнтів, якщо сума залишку на рахунку клієнта не перевищує 100 тис. доларів.

До цього для покупки іноземної валюти клієнт повинен був мати суму залишку на рахунку менше ніж 25 тис. доларів.

Зміни набувають чинності з 23 лютого 2017 року.

Як повідомляв «Главком», НБУ протягом 2014-2017 років виграв 46 справ, у яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, визнаних неплатоспроможними чи ліквідованих. Ще 61 подібна справа перебуває на розгляді у судах різних інстанцій.