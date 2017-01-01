Нацбанк посилить контроль за валютними ліцензіями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 січня 2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, мають 30 небанківських фінансових установ та національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта»

У 2017 році Національний банк України планує посилити контроль за установами, які мають ліцензії на валютні операції.

Про це повідомив начальник Управління реєстрації та ліцензування НБУ Олександр Бевз.

«У 2017 році НБУ планує продовжити вдосконалення ліцензійних умов для здійснення обміну валют та посилити контроль за ліцензіатами, що вже отримали відповідні дозволи», – зазначив він.

За даними Нацбанку, загалом станом на 1 січня 2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, мають 30 небанківських фінансових установ та національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта».

«Національний банк зацікавлений у розвитку легального ринку валютно-обмінних операцій, одночасно посилюючи контроль за діяльністю його учасників. Зокрема, перед наданням ліцензії Національний банк перевіряє структуру власності заявників, фінансовий стан та джерела походження коштів для формування капіталу компанії, яка має намір здійснювати діяльність з обміну валют. Наше завдання – створити умови для функціонування прозорого, цивілізованого та конкурентного готівкового валютного ринку», – зазначив Бевз.

Повідомляється, що у 2016 році НБУ видав генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій 17 небанківським фінансовим установам (НФУ). У 2015 році такі ліцензії отримало 11 небанківських фінансових установ.

У цьому зв'язку в НБУ також нагадали про наявність реєстру приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах. Відповідний реєстр розпочав діяти відповідно до постанови правління НБУ №962 з 1 липня 2016 року.

Детальну інформацію про видані НБУ генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій можна знайти на офіційному сайті Національного банку за посиланням.